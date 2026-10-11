Мой опыт с DJI Mini 3 Pro: компактный дрон, который изменил правила игры

Рынок компактных дронов долгое время жил по одному и тому же сценарию: хочешь лёгкость — прощайся с качеством, хочешь хорошую камеру — таскай тяжёлый кофр и проходи регистрацию.
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