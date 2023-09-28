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"Укрэнерго": нужны сотни миллионов долларов для восстановления энергосистемы

"Укрэнерго": нужны сотни миллионов долларов для восстановления энергосистемы

Глава национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов для восстановления энергосистемы, цитирует его РИА Новости.

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