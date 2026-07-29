Туристы из России и Грузии застряли на скале Парус в Геленджике

Парень из центральной России и девушка из Грузии предприняли попытку подъёма по сыпучему склону на кубанском побережье, однако на середине маршрута оказались заблокированы, лишившись возможности двигаться как вверх, так и вниз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии