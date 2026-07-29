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Царьград

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Туристы из России и Грузии застряли на скале Парус в Геленджике

Туристы из России и Грузии застряли на скале Парус в Геленджике

Парень из центральной России и девушка из Грузии предприняли попытку подъёма по сыпучему склону на кубанском побережье, однако на середине маршрута оказались заблокированы, лишившись возможности двигаться как вверх, так и вниз.

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