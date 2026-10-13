Фотографии с колоннады Исаакиевского собора. Вид на Питер с высоты Каждый раз, когда я бываю в Петербурге, у меня есть одна непременная традиция — подняться на колоннаду Исаакиевского собора.
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