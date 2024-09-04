Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • серый777 котов
    не только по США но и по сателитам тоже- они вместе члены одной шайки под названием ната!Так что хреначить по всей ша...«Допускается удар...
  • Валерий Евстафьев
    Мне странно, что моя Россия все время находится в состоянии лихоралочного переписывания каких-то важных бумаг. Враг д...«Допускается удар...
  • Анфиса Иванова
    Ещё бы Лукаш открыто и откровенно назвал нашему российскому миру и своему белорусскому народу  имена всех тех ДАВИТЕЛ..."Батьке не остави...

Украинские сатанисты направили FPV-дроны в православный храм

Украинские сатанисты направили FPV-дроны в православный храм

Село Грузское расположено на берегу реки Лозовая (приток Ворсклы), является административным центром Грузчанского сельского поселения в составе Борисовского района в юго-западной части Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх