В России зарегистрировали товарный знак американской фирмы Calvin Klein до 2035 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.
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