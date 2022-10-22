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Тен Хаг о 4:4 с «Челси» в «Аяксе»: «Надеюсь, сегодня нам не придется играть против 12 игроков. Если мы сыграем против 11-ти, у нас будут хорошие шансы на победу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Челси». Команды встретятся в 13-м туре АПЛ.

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