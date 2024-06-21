В Новосибирске бывших сотрудников центра «Вектор» задержали

Экс-сотрудников центра «Вектор» задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. По информации правоохранителей, бывший начальник участка центра организовал мошенническую схему, связанную со сбором и транспортировкой медотходовЭкс-сотрудников центра «Вектор» задержали по делу о мошенничестве.