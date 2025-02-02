P.Diddy госпитализировали из тюрьмы в одну из больниц Нью-Йорка

Американский хип-хоп исполнитель Шон Комбс (P.Diddy) был госпитализирован с болью в колене. Он покинул тюрьму, в которой ожидает приговора, и был направлен в больницу Нью-Йорка, сообщило издание TMZ, сославшись на источники.
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