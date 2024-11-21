Деньги, выделенные на детские площадки, пойдут на выплаты военным и их семьям, решили в мэрии Новороссийска

Деньги, выделенные на детские площадки, пойдут на выплаты военным и их семьям, решили в мэрии НовороссийскаАдминистрация Новороссийска приняла решение часть денег, запланированных на обустройство детских площадок и благоустройство города, перенаправить на безопасность.