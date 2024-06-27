"Думает об этом Байден? Нет". США решили добить отношения с Россией

Всего через два дня после заключения оборонного пакта между Россией и Северной Кореей американский атомный авианосец "Теодор Рузвельт" прибыл в военно-морской порт в городе Пусан для участия в совместных военных учениях с Южной Кореей и Японией.
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