Подполье: ВС РФ ударили по базам отдыха с бойцами ВСУ в Очакове

Прибрежная зона украинского города Очаков, на которой находятся базы отдыха, ставшие местами размещения украинских военных, подверглась ударам ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
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