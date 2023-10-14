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Режим работы светофоров в ЗелАО скорректируют с 14 октября

Режим работы светофоров в ЗелАО скорректируют с 14 октября

С 14 октября в Зеленоградском административном округе столицы скорректируют режим работы светофоров. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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