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Сенатором от Курской области назначен ветеран боевых действий Алексей Кондратьев

Сенатором от Курской области назначен ветеран боевых действий Алексей Кондратьев

Ветеран СВО стал сенатором от Курской области.Губернатор Курской области Алексей Смирнов подписал постановление о назначении ветерана СВО Алексея Кондратьева сенатором России – представителем от регионального исполнительного органа.

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