Сенатором от Курской области назначен ветеран боевых действий Алексей Кондратьев

Ветеран СВО стал сенатором от Курской области.Губернатор Курской области Алексей Смирнов подписал постановление о назначении ветерана СВО Алексея Кондратьева сенатором России – представителем от регионального исполнительного органа.
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