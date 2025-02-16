«Двоежёнство» Ленина: кем на самом деле была Инесса Арманд для вождя революции

«Несомненно, любовницей», – утверждают любители пикантного в истории, даже не вникая в факты. «Наверняка, любовницей какое-то время», – с некоторой надеждой говорят люди старшего поколения, которым в своё время изрядно надоел советский агитпроповский образ «самого человечного из людей», выходивший каким-то андрогинным.