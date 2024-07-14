Связисты Балтфлота отработали организацию связи с кораблями и авиации

Учение с подразделениями связи Балтийского флота прошло на полигонах Калининградской области с подразделениями связи Балтийского флота, сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России 13 июля на официальном интернет-портале.
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