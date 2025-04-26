Что нашли ученые в недрах Земли: Существа весом в 20 млрд тонн

Ученые раскрыли тайны, которые скрываются всего в нескольких километрах под земной поверхностью. Около 200 исследователей из 52 стран считают, что в недрах нашей планеты существует неизведанная экосистема.
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