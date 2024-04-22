В РФ разработали систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА

Созданную в России систему безопасности «Пятница» для защиты масштабных и значимых объектов инфраструктуры от атак дронов намерены представить на форуме «Армия-2024», которая пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.
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