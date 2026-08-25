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Директор ЦСКА о переходе Мамина: «Макс сам хотел вернуться. Решение принято совместно с тренерским штабом»

Спортивный директор ЦСКА  Денис Денисов прокомментировал возвращение Максима Мамина в клуб. В прошлом сезоне форвард выступал за «Динамо».

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