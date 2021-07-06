Эпидемиологи перечислили паразитов, облюбовавших петербургские водоемы

Открытые и прохладные водоемы кажутся нам особенно привлекательными в жаркие летние дни. Однако даже чистые на вид реки и озера могут таить серьезную опасность для здоровья, предупредили в Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург.