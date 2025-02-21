Депутат Аксаков: Центробанк не может заставить банки принимать старые доллары

Москва, 21 февраля, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Российские власти и Центробанк не могут оказывать влияния на кредитные организации, чтобы те принимали доллары старого образца, в связи с чем все связанные с этим риски несут владельцы американской валюты.