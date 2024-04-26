Из какого фильма кадр? Отгадайте фильм СССР по второстепенному персонажу

Справятся только настоящие знатоки с фотографической памятью «12 стульев»Готовы проверить собственную внимательность и память и попробовать угадать, из какого советского фильма кадр? Задача будет непростая — сделать это нужно будет по второстепенному персонажу! Выделите пять минут, налейте себе чай и вперед, угадывать кино.
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