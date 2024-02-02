Политолог: слова о развале ЕС скрывают под собой дипломатическую игру

РИАМО - 2 фев. Громкие слова о развале Евросоюза, конечно, логичны, но они скрывают под собой дипломатическую игру «кто меньше профинансирует Украину, не упав в глазах союзников», сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.
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