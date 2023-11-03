Какой курс доллара на Новый год прогнозируют эксперты?

«АиФ» попросил экспертов назвать курс доллара, который страна будет иметь к новому году. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГГУ : — К концу года курс доллара будет ниже текущих значений.
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