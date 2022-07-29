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Как долго не кончать: правители, которые дольше всех остаются у власти

Как долго не кончать: правители, которые дольше всех остаются у власти

Нет, мы имеем в виду не номинальных королей, а именно реальных, принимающих решения глав государств. Настоящих гарантов стабильности в своих странах, которые до сих пор у руля! В чем секрет долгого, плодотворного и счастливого правления? Когда народная любовь так велика, что тебя избирают на высокий пост снова и снова! Мы решили посмотреть на самых несменяемых вождей, президентов и духовных лидеров разных стран, и попытаться понять, что же у них общего? При этом мы взяли самых современных, тех, кто до сих пор находится у власти, чтобы историческая перспектива не мешала нашему анализу.

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