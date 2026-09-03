ВСУ потеряли укрепрайон в результате работы "Севера" в Сумской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет разведывательного дрона "Скат 350М" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил укрепленный район ВСУ в лесополосе в Сумской области, который затем был уничтожен расчетом реактивной системы залпового огня "Град".
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