Кто заказал "Мастера". Тайная подоплека скандалов в российском кино

Эксперты оценили ажиотаж вокруг новых фильмов и назвали ряд чудесных киноработ Вышедшая на экраны в конце января новая экранизация булгаковского романа "Мастер и Маргарита" вызвала оживленную реакцию как в прессе, так и у политиков.
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