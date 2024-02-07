Кто заказал "Мастера". Тайная подоплека скандалов в российском кино

Эксперты оценили ажиотаж вокруг новых фильмов и назвали ряд чудесных киноработ Вышедшая на экраны в конце января новая экранизация булгаковского романа "Мастер и Маргарита" вызвала оживленную реакцию как в прессе, так и у политиков.