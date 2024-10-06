«Экономика проходит через трансформацию и нуждается в поддержке»

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров ответил на вопросы «Монокля» о трансформации бюджетной политики и ее взаимосвязи с политикой Банка РоссииАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаровчитайте на monocle.
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