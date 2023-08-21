Под Новосибирском пожилой человек без зубов приставал к двум девочкам

Неприятный инцидент произошёл в Военном городке Оби в воскресенье, 20 августа.В городе Обь под Новосибирском неопрятный пожилой человек приставал к двум девочкам, об этом мама одной из школьниц рассказала в паблике "Город Обь Онлайн" во "ВКонтакте".