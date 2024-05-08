Google представляет бюджетный Pixel 8a с флагманским чипом и Gemini

Сегодня компания Google объявила о выпуске своего нового бюджетного смартфона - Pixel 8a. Новый телефон будет иметь несколько улучшений по сравнению с предыдущей моделью, включая более быстрый процессор, больший дисплей и поддержку программных обновлений на протяжении семи лет.