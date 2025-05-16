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Русский Су-35 не дал НАТО и ВМС Эстонии захватить судно

Русский Су-35 не дал НАТО и ВМС Эстонии захватить судно

В Финском заливе военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку осмотреть и захватить танкер JAGUAR, шедший под флагом Габона с российским экипажем.

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