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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о силовом приеме О′Делла: «Если идет попытка нанесения травмы, должны быть серьезнейшие санкции»

Во втором периоде нападающий «Динамо» Эрик О′Делл был удален на пять минут за ударом коленом. – Поведение игрока, который уходит от силового приема, оправдано? – Вы хотите видеть кровопролитие на площадке? (Улыбается).

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