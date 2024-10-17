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Пользователи жалуются, что обновление Windows 11 отключает интернет

Пользователи жалуются, что обновление Windows 11 отключает интернет

Пользователи жалуются на отключения интернета сразу после установки обновления 24H2 для Windows 11. Как пишет издание Windows Report, подключение к Сети обрывается как через проводной интерфейс, так и по Wi-Fi.

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