Пользователи жалуются, что обновление Windows 11 отключает интернет

Пользователи жалуются на отключения интернета сразу после установки обновления 24H2 для Windows 11. Как пишет издание Windows Report, подключение к Сети обрывается как через проводной интерфейс, так и по Wi-Fi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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