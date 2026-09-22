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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Гарин: «Смешно, когда футболисты жалуются, как им тяжко на поезде в Ростов или на автобусе в Воронеж съездить. У нас поездки по 10 дней были, и получали мы три копейки, не то что нынешнее поколение»

Бывший форвард « Океана » и « Локомотива » Олег Гарин сравнил поездки футболистов на матчи во времена своей карьеры и сейчас.

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