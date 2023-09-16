МО: артиллерия ВС РФ уничтожила девять боевых машин ВСУ в ДНР, включая Bradley

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Георгий Минесашвили сообщил, что артиллеристы группировки уничтожили девять машин боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.