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МО: артиллерия ВС РФ уничтожила девять боевых машин ВСУ в ДНР, включая Bradley

МО: артиллерия ВС РФ уничтожила девять боевых машин ВСУ в ДНР, включая Bradley

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Георгий Минесашвили сообщил, что артиллеристы группировки уничтожили девять машин боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

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