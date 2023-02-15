Военное обозрение

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Американский генерал рассказал о работе в США над крупным БПЛА E-7 Wedgetail на основе Boeing 737 AEW&C

Американский генерал рассказал о работе в США над крупным БПЛА E-7 Wedgetail на основе Boeing 737 AEW&C

Командование ВВС США пытается разузнать сведения о дистанционном управлении крупного дрона, пролетевшего рядом с истребителем.

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