Почти 90 тысяч телемедицинских консультаций провели для беременных в Подмосковье с начала года

Врачи провели почти 90 тысяч онлайн-консультаций с беременными в Подмосковье с начала года. На таком приеме можно получить расшифровку анализов, помощь психолога, а также познакомиться с принимающим роды специалистом и пройти подготовку к появлению ребенка.