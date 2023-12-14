Почти 90 тысяч телемедицинских консультаций провели для беременных в Подмосковье с начала года

Врачи провели почти 90 тысяч онлайн-консультаций с беременными в Подмосковье с начала года. На таком приеме можно получить расшифровку анализов, помощь психолога, а также познакомиться с принимающим роды специалистом и пройти подготовку к появлению ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии