В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения

Метеорологический департамент Таиланда с пятницы зафиксировал 168 афтершоков после землетрясения. Как пишет ТАСС со ссылкой на департамент, магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, в большинстве случаев — менее 5,0.