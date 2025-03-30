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В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения

В Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения

Метеорологический департамент Таиланда с пятницы зафиксировал 168 афтершоков после землетрясения. Как пишет ТАСС со ссылкой на департамент, магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, в большинстве случаев — менее 5,0.

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