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Пятый канал

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Зрителям начали возвращать деньги за отмененные концерты Канье Уэста

Зрителям начали возвращать деньги за отмененные концерты Канье Уэста

Часть зрителей вернула деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге до официального запуска возвратов, назначенного организатором Say Agency на 12 октября.

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