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Вице-президент «Барсы» о том, что клуб не сыграет с «Реалом» или «Сити» в 1/4 ЛЧ: «Класико и так скоро состоится, а с «горожанами» не хотим играть по эмоциональным причинам»

«Барселона» встретится с «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов 9 апреля. Вице-президент «Барселоны» высказался о том, что «Барса» избежала попадания на «Реал», который сыграет с «Манчестер Сити».

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