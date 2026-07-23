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От технолога общепита до ведущего на федеральном ТВ: как устроен феномен Сатьи Даса

От технолога общепита до ведущего на федеральном ТВ: как устроен феномен Сатьи Даса

В сентябре 2025 года на НТВ стартовало шоу «Сатья» — так его ведущий закрепил за собой статус одного из самых обсуждаемых лекторов страны.

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