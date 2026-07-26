Политика как он...
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Политика как она есть

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На Волге опрокинулось маломерное судно, идут поиски одного пассажира

На Волге опрокинулось маломерное судно, идут поиски одного пассажира

В Астраханской области в акватории Волги опрокинулось маломерное судно «Омега». Специалисты экстренных служб ведут поиски одного из пассажиров, пишет пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

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