На Волге опрокинулось маломерное судно, идут поиски одного пассажира

В Астраханской области в акватории Волги опрокинулось маломерное судно «Омега». Специалисты экстренных служб ведут поиски одного из пассажиров, пишет пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
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