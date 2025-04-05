Овечкин заявил, что не хочет забить 895-й гол в НХЛ в пустые ворота

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на послематчевой пресс-конференции после матча регулярного чемпионата против "Чикаго Блэкхоукс" заявил, что не хотел бы забросить рекордную 895-ю шайбу, которая позволит ему единолично выйти в лидеры списка снайперов лиги за всю ее историю, в пустые ворота.
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