Овечкин заявил, что не хочет забить 895-й гол в НХЛ в пустые ворота

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на послематчевой пресс-конференции после матча регулярного чемпионата против "Чикаго Блэкхоукс" заявил, что не хотел бы забросить рекордную 895-ю шайбу, которая позволит ему единолично выйти в лидеры списка снайперов лиги за всю ее историю, в пустые ворота.