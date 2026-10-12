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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о том, что Шипачев должен быть неприкосновенным: «Макдэвида никто особенно не жалеет. Овечкина, может, и берегут. Хотя он сам машина! Подбежишь – сам от него отлетишь»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после матча с «Салаватом» (3:4) высказался о силовой игре против форварда Вадима Шипачева.

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