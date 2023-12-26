20 фото, которые демонстрируют, что изобретательность заключенных не имеет границ

Быт в тюрьмах не отличается особым разнообразием, поэтому, чтобы хоть как-то себя развлечь и не сойти с ума от постоянного нахождения в четырех стенах, многие заключенные начинают изобретать! Изобретать все, на что хватит фантазии: заточки, четки, различные фигурки, тату-машинки и даже оружие! Два десятка самых креативных изобретений вы можете увидеть ниже.