ДВА СЕКРЕТА "ВАГНЕРА": КОШМАР ЗАПАДА ГОТОВИТСЯ В БЕЛОРУССИИ

Вадим Мордашов

Какая "каша, какие "кланы" в Армии России, откуда Вы эти сплетни берёте - ОБС (одна_бабка_сказала) ??? 🤮 Доказанные ФАКТЫ про "кашу","кланы" и т.д. " в студию! Подпиндосовские тролли специально вбрасывают такие фейки, чтобы обгаживать руководство страны и Армию РФ! Всё, что нам надо знать – спаситель России у России давно уже есть! У спасителя есть свои люди. И если Шойгу министр обороны, значит так надо Президенту. А все, кто тявкают против – враги Государства Российского.