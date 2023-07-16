Новости - только актуальное

32 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Всё написано хорошо и весело,но если у нас так всё прекрасно,расскажите нам о росте цен в магазинах на продукты питан...Россия пьёт шампа...
  • Tania Еременко
    Да чтоб диарея их не покидала!!!!😱🥶☠️Россия пьёт шампа...
  • Татьяна Собколова
    Нас никто не боится, а значит и не уважают, знают что мы ничего не сделаем.Зачем мы помогаем...

ДВА СЕКРЕТА "ВАГНЕРА": КОШМАР ЗАПАДА ГОТОВИТСЯ В БЕЛОРУССИИ

ДВА СЕКРЕТА "ВАГНЕРА": КОШМАР ЗАПАДА ГОТОВИТСЯ В БЕЛОРУССИИ

ФОТО: МИНОБОРОНЫ БЕЛОРУССИИ АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Соседи белорусов – украинцы и поляки – в "полном восторге".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Зубалов
Блажен, кто верует...
Ответить
7 час.
Вадим Мордашов
Какая &quot;каша, какие &quot;кланы&quot; в Армии России, откуда Вы эти сплетни берёте - ОБС (одна_бабка_сказала) ??? 🤮 Доказанные ФАКТЫ про &quot;кашу&quot;,&quot;кланы&quot; и т.д. &quot; в студию!   Подпиндосовские тролли специально вбрасывают такие фейки, чтобы  обгаживать руководство страны и Армию РФ! Всё, что нам надо знать – спаситель России у России давно уже есть!  У спасителя есть свои люди. И если Шойгу министр обороны, значит так надо Президенту. А все, кто тявкают против – враги Государства Российского.
Ответить
6 час.
VG
Vasily Golov
Тактику надо применить.Не штурмовать город,сначала раздолбайте гаубицами,минометами,авиации квартал.Штурмовая часть входит.Квартал наш и замах на следующий.Квартал за кварталом и город НАШ.Сегодня в СВО пушкари ведут контрбатарейную борьбу,одновременно штурмуют.Жалеют жилые дома.Вагнер не желел.Валил только так.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх