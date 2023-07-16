ФОТО: МИНОБОРОНЫ БЕЛОРУССИИ АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Соседи белорусов – украинцы и поляки – в "полном восторге".
ДВА СЕКРЕТА "ВАГНЕРА": КОШМАР ЗАПАДА ГОТОВИТСЯ В БЕЛОРУССИИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Зубалов
Блажен, кто верует...
Ответить
7 час.
Вадим Мордашов
Какая "каша, какие "кланы" в Армии России, откуда Вы эти сплетни берёте - ОБС (одна_бабка_сказала) ??? 🤮 Доказанные ФАКТЫ про "кашу","кланы" и т.д. " в студию! Подпиндосовские тролли специально вбрасывают такие фейки, чтобы обгаживать руководство страны и Армию РФ! Всё, что нам надо знать – спаситель России у России давно уже есть! У спасителя есть свои люди. И если Шойгу министр обороны, значит так надо Президенту. А все, кто тявкают против – враги Государства Российского.
Ответить
6 час.
VG
Vasily Golov
Тактику надо применить.Не штурмовать город,сначала раздолбайте гаубицами,минометами,авиации квартал.Штурмовая часть входит.Квартал наш и замах на следующий.Квартал за кварталом и город НАШ.Сегодня в СВО пушкари ведут контрбатарейную борьбу,одновременно штурмуют.Жалеют жилые дома.Вагнер не желел.Валил только так.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии