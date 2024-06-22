Миллиардеру и экс-президенту АФК «Система» Новицкому избрали меру пресечения

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ «Урал ФД».
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