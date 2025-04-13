💐 В Симферополе возложили цветы к танку Т-34 – памятнику освободителям города 13 апреля 1944 года крымскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков.
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💐 В Симферополе возложили цветы к танку Т-34 – памятнику освободителям города 13 апреля 1944 года крымскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков.