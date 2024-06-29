Стало известно, как будет организовано дорожное движение вблизи с новым автовокзалом в Ростове

Чиновники продолжают прорабатывать вопросы по улучшению транспортной доступности.Схема дорожного движения в районе нового автовокзала на Шолохова в Ростове-на-Дону претерпит изменения, об этом рассказали в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.