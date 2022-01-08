Театр абсурда

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Путин вернул Казахстан в Россию

Путин вернул Казахстан в Россию

Накануне я писал о двух вероятных сценариях развития событий в Казахстане и предлагал немного подождать для ясности : Хотите как в Казахстане? Началось : борцам с тоталитарным путинским режимом доставили свежие методички, и они в едином порыве принялись хором говнить про то, что "вот казахи - свободолюбивые люди, вышли на майдан из-за роста цен на газ, а в ЭтойСтране - рабы сидят и сосут у Бункерного Деда - ссут протестовать!" Но, хрен с ними, идиотами, поговорим о замуте в Казахстане.

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